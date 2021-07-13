عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

حسم مسؤولو بيراميدز موقفهم النهائي من العروض المقدمة لرحيل رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي للرحيل في الميركاتو الصيفي الجاري.









رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز









و تمسكت إدارة بيراميدز ببقاء رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي في الفترة المقبلة، وعدم التفريط فى خدماته لأنه من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب تاكيس.









و ربطت العديد من التقارير الصحفية التركية اسم رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بالرحيل إلى صفوف جالطة سراي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.









من جانبه كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن مسؤولي السماوي يتمسكوا ببقاء رمضان صبحي في بالموسم المقبل، كونه أحد الأعمدة الأساسية بالفريق السماوي.









وأتم المصدر أن بيراميدز يضع فى خطته احتراف رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي بعد قضاء الموسم الثانى، ورحيله عقب انتهاء الموسم المقبل سيكون للاحتراف الخارجىي فقط.



