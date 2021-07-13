Advertisements

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من رحيل رمضان صبحي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:28 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements
حسم مسؤولو بيراميدز موقفهم النهائي من العروض المقدمة لرحيل رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي للرحيل في الميركاتو الصيفي الجاري.


رحيل رمضان صبحي عن بيراميدز


و تمسكت إدارة بيراميدز ببقاء رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي في الفترة المقبلة، وعدم التفريط فى خدماته لأنه من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب تاكيس.


و ربطت العديد من التقارير الصحفية التركية اسم رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز بالرحيل إلى صفوف جالطة سراي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.


من جانبه كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز، أن مسؤولي السماوي يتمسكوا ببقاء رمضان صبحي في بالموسم المقبل، كونه أحد الأعمدة الأساسية بالفريق السماوي.


وأتم المصدر أن بيراميدز يضع فى خطته احتراف رمضان صبحي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي بعد قضاء الموسم الثانى، ورحيله عقب انتهاء الموسم المقبل سيكون للاحتراف الخارجىي فقط.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريل رمضان صبحي رمضان صبحي رحيل رمضان صبحي بيراميدز على الزمالك

أخبار تهمك

عاجل من الحكومة بشأن الامتحانات وإجازة العيد

منذ 35 دقيقة

دوناروما يكشف سر عدم احتفاله عندما تصدى للضربة الحاسمة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ 35 دقيقة

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ يوم

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - ريال مدريد يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة ويخطف نجمه

منذ 36 دقيقة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ ساعة و 12 دقيقة

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 3 ساعات

بـ 100 مليون يورو.. ريال مدريد يلامس صفقة القرن

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

كارتيرون يرفض ضم نجم بيراميدز

بيراميدز يكشف حقيقة رحيل تراوري للأهلي

بيراميدز يضع شروطا صعبة للموافقة على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

قرار مثير من رمضان صبحي بشأن مستقبله مع بيراميدز

مفاجأة.. رمضان صبحي يدرس الرحيل عن بيراميدز

تخطيط الأهلي تحدد موقفها من احتراف نجم الفريق

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:12 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

04:35 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

03:34 م

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

02:48 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام