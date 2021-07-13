الفيراري والقناص.. الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمي الفريق





كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء، اتفقت مع نجمي الفريق التونسي على معلول وصلاح محسن على تمديد عقودهما خلال الفترة المقبلة.

حيث تم الاتفاق على كافة التفاصيل وبنود التعاقد الجديد، حيث أكد المصدر أنه لا صحة لاشتراط معلول الحصول على نفس المبلغ الذى كان سيحصل عليه فرجاني ساسي فى الزمالك.

وتابع المصدر، أن هناك رغبة بين الأهلي وعلي معلول على الاستمرار لأطول فترة زمنية، حيث يرغب الدولي التونسي فى ختام مسيرته الكروية مع المارد الأحمر، خاصة فى ظل النجاحات الكبيرة التى حققها اللاعب مع الفريق الأحمر.

وأوضح المصدر، أنه تم الاتفاق على تمديد عقد صلاح محسن وتعديل عقده مع الفريق الذى ينتهى الموسم المقبل، على أن يتم تمديده 4 سنوات تتضمن الموسم المقبل.

ويتضمن الاتفاق تعديل عقد صلاح محسن ماليًا خلال السنوات الأربعة، فيما تم تأجيل التوقيع الى ما بعد الأولمبياد التى سيشارك فيها اللاعب.