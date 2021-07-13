وكيل صحة الفيوم يناقش مع إدارة التمريض تحديث الرؤية والرسالة لمكاتب التمريض



كما تمت مراجعة خطة الطوارئ واستعدادت عيد الأضحى المبارك.



عقد الدكتور حاتم محمد جمال الدين، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة الفيوم، اجتماعا مع مدير إدارة التمريض وفريق التمريض العلاجى ورؤساء تمريض المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، لمناقشة سلبيات مرورالوزارة.وتم مناقشة تحديث الرؤية والرسالة لمكاتب التمريض بالمستشفيات ومراجعة سياسات مكتب التمريض والتسجيل الطبى الصحيح وكيفية المرور الصحيح فى الفترات المسائية والسهر، عقب ذلك ورشة عمل على كل ما تم مناقشته.