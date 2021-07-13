وزيرة الصناعة تكشف تفاصيل إقامة معرض "صنع في مصر" في جنوب السودان



وأكدت أن هذا المعرض متميز وفيه تنوع في المعروضات، موجهة الشكر للقائمين على المعرض في جنوب السودان على الاستقبال الطيب والحفاوة والمساعدة على إقامة المعرض.



وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن هذا المعرض ليس فقط بيع مباشر، ولكنه فرصة للتعرف على المنتجات المصرية وتكون في مجال التعاقدات فيما بعد بين البلدين.



وتابعت: "حريصين أن يظهر المعرض بهذه الصورة لأنه في النهارية يعبر عن مصر وذلك من خلال منتجات مصرية متنوعة ومتميزة وأسعارها تكون منافسة".



واستطردت: "لنا رغبة في التواجد في جنوب السودان وتعريف المواطن بالمنتجات المصرية، نسعى فيما بعض أن يكون هناك منطقة لوجستية لعرض المنتجات وأن تكون متواجدة وحريصين على إقامة قاعة مؤتمرات ليكون التواجد بشكل مستمر".



كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن تفاصيل إقامة معرض "صنع في مصر" في مدينة جوبا بجنوب السودان.وقالت "جامع" في تصريحات على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء: "حرصنا على مشاركة كافة المنتجات بمعرض صنع في مصر بجنوب السودان تحت رئاسة الرئيسين سيلفا كير والرئيس عبد الفتاح السيسي".وأشارت إلى أن هناك أكثر من40 شركة مصرية مشاركة في هذا المعرض بقطاعات متنوعة ومتميزة ومجموعة من أصحاب الصناعات اليدوية.