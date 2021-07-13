أكرم حسني يواصل تصوير مشاهده في "العميل صفر"

انتهى الفنان أكرم حسني من تصوير عدد من مشاهد فيلمه "العميل صفر"، وذلك في 8 أيام من العمل المستمر.



ويشارك أكرم حسني بطولة فيلم "العميل صفر" عدد من الفنانين منهم لبلبة ونيللى كريم وبيومى فؤاد وخالد الصاوى وهو من إنتاج وائل عبد الله ولؤى عبد الله.



وكانت آخر أعمال أكرم حسني أغنية مسلسل لؤلؤ «إن جيت للحق» بالتعاون مى عمر، ومن تلحين مصطفى العسال وتأليف أكرم حسني.