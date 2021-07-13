الاتحاد المصري للفروسية يرد على الادعاءات الباطلة لاختيار عناصر المنتخب في أولمبياد طوكيو

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الاتحاد المصري للفروسية يرد على الادعاءات الباطلة لاختيار عناصر المنتخب في أولمبياد طوكيو
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:39 م
الفجر الرياضي
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أصدر الاتحاد المصري للفروسية بيان رسمي بالمستندات يوضح فيه كيفية إختيار قائمة المنتخب التي تشارك في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي تظهر فيه الفروسية المصرية لأول مرة منذ 60 عام في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية ، بعد الحصول على بطولة كأس الأمم الافريقية بالمغرب أكتوبر 2019 للمرة الأولى في تاريخ الفروسية المصرية وتحرز بطاقة التأهل .
وكشف اتحاد الفروسية في البيان الرسمي أن المنتخب الذي فاز بكأس الأمم الافريقية في المغرب كان يضم الفرسان نائي نصار بالجواد لوسيفر وعبدالقادر سعيد بالجواد جامبي وسامح الدهان بالجواد سوما زورو ومحمد طاهر زيادة بالجواد دينو.
وأوضح بيان اتحاد الفروسية أن قواعد التأهل للأولمبياد وفقا لقواعد الاتحاد الدولي للفروسية تكون بحجز مكان للدولة ويتم اختيار الفريق قبل الأولمبياد مع الأخذ في الاعتبار أن الاختيار ثنائي بالفارس والجواد معاً.
وشرح اتحاد الفروسية الأزمة التي أثارها الفارس سامح الدهان الذي لم يتم اختياره ضمن قائمة المنتخب الأساسية التي ستشارك في أولمبياد طوكيو ، وأوضح أن الجواد الاساسي له يسمى سوما زورو والذي أصر الفارس على أنه يشارك به في الأولمبياد في إرتفاع 160 سم رغم كبر سن الجواد والذي تجاوز السبعة عشر عام ولم يحقق أي نتائج ، ولكن الفارس قرر في 25/5/2021 تغيير الجواد بأخر يسمى إيمي موا وإشترك به في بطولة باريس الدولة في 25/6/2021 وإعتبر هذا الجواد هو الجواد الأساسي له معتبرا ضمنا أن الجواد الأخر الذي تأهل به سوما زورو أصبح غير لائق وفقا للمستندات .
أشار اتحاد الفروسية في بيانه ، أن تغيير الجواد الأساسي قبل شهرين فقط من الأولمبياد بجواد أخر قرار خاطىء بجانب تواضع مستوى الجواد الجديد إيمي موا وفقا للنتائج الرسمية للبطولات التي شارك فيها منذ 25/4/2019 حتى عام 2021 مشاركة لمدة عامين فشل فيها في تحقيق نتائج في الارتفاع الأولمبي 160 سم وفقا للنتائج الرسمية الموضحه بالمستندات .
أضاف اتحاد الفروسية أنه في حالة إقامة دورة الألعاب الأولمبية في موعدها عام 2020 كان الفارس سامح الدهان وجوداه المتأهل به سوما زورو كانا ضمن الفريق طبقا للنتائج المميزة للجواد الاساسي وليس الجواد الجديد الذي ظهر قبل شهرين من إقامة الأولمبياد عام 2021 بدون تاريخ أوسجل بطولات.
أكد اتحاد الفروسية في البيان الرسمي والمستندات المرفقة أن الجواد الجديد إيمي موا قبل 25 /4/2019 كان يشارك مع المالكة الأصلية له جوان سولان في إرتفاعات 130 سم للهواة ولم يحقق نتائج تستحق الاعتماد عليه.
وختم اتحاد الفروسية البيان الرسمي الصادر بالتأكيد بأن الفارس سامح الدهان وفقا لترتيبه الدولي لا يعني مشاركته في الأولمبياد بدون الجواد حيث أن التأهل للأولمبياد يكون من خلال الفارس والجواد وهي القواعد الدولية التي يخالفها الفارس وأن هدف الاتحاد المصري هو اختيار الأفضل لتمثيل مصر في الأولمبياد وفقا للمعايير الدولية ولا يمكن المخاطرة بإسم منتخب مصر للفروسية بالمشاركة بجواد غير مؤهل وأدائه أقل وغير مصنف وحرمان فارس أخر يمتلك جواد مؤهل ويحقق النتائج حيث أن الهدف الاساسي هو صالح المنتخب المصري وليس الاشخاص أو أهداف شخصية.
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