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الاتحاد المصري للفروسية يرد على الادعاءات الباطلة لاختيار عناصر المنتخب في أولمبياد طوكيو

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:39 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أصدر الاتحاد المصري للفروسية بيان رسمي بالمستندات يوضح فيه كيفية إختيار قائمة المنتخب التي تشارك في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتي تظهر فيه الفروسية المصرية لأول مرة منذ 60 عام في نهائيات دورة الألعاب الأولمبية ، بعد الحصول على بطولة كأس الأمم الافريقية بالمغرب أكتوبر 2019  للمرة الأولى في تاريخ الفروسية المصرية وتحرز بطاقة التأهل . 

وكشف اتحاد الفروسية في البيان الرسمي أن المنتخب الذي فاز بكأس الأمم الافريقية في المغرب كان يضم الفرسان نائي نصار بالجواد لوسيفر وعبدالقادر سعيد بالجواد جامبي وسامح الدهان بالجواد سوما زورو ومحمد طاهر زيادة بالجواد دينو. 

وأوضح بيان اتحاد الفروسية أن قواعد التأهل للأولمبياد وفقا لقواعد الاتحاد الدولي للفروسية تكون بحجز مكان للدولة ويتم اختيار الفريق قبل الأولمبياد مع الأخذ في الاعتبار أن الاختيار ثنائي بالفارس والجواد معاً. 
وشرح اتحاد الفروسية الأزمة التي أثارها الفارس سامح الدهان الذي لم يتم اختياره ضمن قائمة المنتخب الأساسية التي ستشارك في أولمبياد طوكيو ، وأوضح أن الجواد الاساسي له يسمى سوما زورو والذي أصر الفارس على أنه يشارك به في الأولمبياد في إرتفاع 160 سم رغم كبر سن الجواد والذي تجاوز السبعة عشر عام ولم يحقق أي نتائج ، ولكن الفارس قرر في 25/5/2021 تغيير الجواد بأخر يسمى إيمي موا وإشترك به في بطولة باريس الدولة في 25/6/2021 وإعتبر هذا الجواد هو الجواد الأساسي له معتبرا ضمنا أن الجواد الأخر الذي تأهل به سوما زورو أصبح غير لائق وفقا للمستندات . 

أشار اتحاد الفروسية في بيانه ، أن تغيير الجواد الأساسي قبل شهرين فقط من الأولمبياد بجواد أخر قرار خاطىء بجانب تواضع مستوى الجواد الجديد إيمي موا وفقا للنتائج الرسمية للبطولات التي شارك فيها منذ 25/4/2019 حتى عام 2021 مشاركة لمدة عامين فشل فيها في تحقيق نتائج في الارتفاع الأولمبي 160 سم وفقا للنتائج الرسمية الموضحه بالمستندات . 

أضاف اتحاد الفروسية أنه في حالة إقامة دورة الألعاب الأولمبية في موعدها عام 2020 كان الفارس سامح الدهان وجوداه المتأهل به سوما زورو كانا ضمن الفريق طبقا للنتائج المميزة للجواد الاساسي وليس الجواد الجديد الذي ظهر قبل شهرين من إقامة الأولمبياد عام 2021 بدون تاريخ أوسجل بطولات. 

أكد اتحاد الفروسية في البيان الرسمي والمستندات المرفقة أن الجواد الجديد إيمي موا قبل 25 /4/2019 كان يشارك مع المالكة الأصلية له جوان سولان في إرتفاعات 130 سم للهواة ولم يحقق نتائج تستحق الاعتماد عليه. 
وختم اتحاد الفروسية البيان الرسمي الصادر بالتأكيد بأن الفارس سامح الدهان وفقا لترتيبه الدولي لا يعني مشاركته في الأولمبياد بدون الجواد حيث أن التأهل للأولمبياد يكون من خلال الفارس والجواد وهي القواعد الدولية التي يخالفها الفارس وأن هدف الاتحاد المصري هو اختيار الأفضل لتمثيل مصر في الأولمبياد وفقا للمعايير الدولية ولا يمكن المخاطرة بإسم منتخب مصر للفروسية بالمشاركة بجواد غير مؤهل وأدائه أقل وغير مصنف وحرمان فارس أخر يمتلك جواد مؤهل ويحقق النتائج حيث أن الهدف الاساسي هو صالح المنتخب المصري وليس الاشخاص أو أهداف شخصية.

الاتحاد المصري للفروسية يرد على الادعاءات الباطلة لاختيار عناصر المنتخب في أولمبياد طوكيو
الاتحاد المصري للفروسية يرد على الادعاءات الباطلة لاختيار عناصر المنتخب في أولمبياد طوكيو
الاتحاد المصري للفروسية يرد على الادعاءات الباطلة لاختيار عناصر المنتخب في أولمبياد طوكيو
الاتحاد المصري للفروسية يرد على الادعاءات الباطلة لاختيار عناصر المنتخب في أولمبياد طوكيو
الاتحاد المصري للفروسية يرد على الادعاءات الباطلة لاختيار عناصر المنتخب في أولمبياد طوكيو
الاتحاد المصري للفروسية يرد على الادعاءات الباطلة لاختيار عناصر المنتخب في أولمبياد طوكيو
الاتحاد المصري للفروسية يرد على الادعاءات الباطلة لاختيار عناصر المنتخب في أولمبياد طوكيو
الاتحاد المصري للفروسية يرد على الادعاءات الباطلة لاختيار عناصر المنتخب في أولمبياد طوكيو

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