مصدر أمني يكشف الحالة الصحية لرئيس مباحث 15 مايو بعد إصابته في حادث

أكد مصدر أمني مطلع لبوابة "الفجر" استقرار الحالة الصحية للمقدم أحمد رضوان، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، و4 آخرين حيث أنهم قد أصيبوا بكدمات بسيطة نتيجة اصطدام سائق سيارة بهم لكثافة الدخان المنبعث من موقع الحادث.



كانت البداية عندما نشب حريق هائل داخل سيارة نقل محملة بالوقود بعد اصطدامها بتريلا محملة بالطوب بمحور الأوتوستراد أسفل الدائرى الأوسطى.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى سيارة نقل محملة بالوقود بطريق الاوستراد.



وعلى الفور بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.