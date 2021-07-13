محافظ بورسعيد يستقبل نائب رئيس شركة المقاولون العرب

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، الاستاذ حسام امام نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة سبل التعاون مع الشركة فى عدد من المجالات.



واستعرض المحافظ مع نائب رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب عددآ من الموضوعات والتى تأتى تماشيآ مع اعمال التطوير التى تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة وإقامة كبرى المشروعات الخدمية والتنموية، حيث تعد شركة المقاولون العرب من أكبر شركات المقاولات الوطنية في مصر والعالم العربي، وتعمل فى مجال البناء والتشييد والمصانع والعقارات السكنية وغيرها.