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الري تبحث تأهيل بعض الترع في البحيرة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
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عقدت وزارة الموارد المائية والري اليوم الثلاثاء إجتماعًا لمناقشة ودراسة تأهيل بعض الترع في نطاق محافظة البحيرة.

وقالت وزارة الموارد المائية والري - في بيان لها - إن الإجتماع شهد حضور المهندس أشرف حبيشي رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والمهندس مجدي الشحات رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة البحيرة، والمهندس محمد أيوب مدير عام رى البحيرة.

كما شارك في الإجتماع أيضًا من جانب الهيئة، المهندس محمد غطاس رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات، والمهندسة عزة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا، والمهندس أشرف السيد مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بوسط الدلتا، ومهندسي إدارة غرب الدلتا.

الجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت، الإنتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2101.827 كيلومترًا حتى الآن، بنسبة تنفيذ بلغت 36.59% بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدة أنه جاري العمل على أطوال تصل إلى 5744.782 كيلومترًا بمختلف محافظات الجمهورية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن إجمالي الأطوال التي شملها المشروع والتي تم تدبير الإعتماد لها بلغت 8233.154 كيلومترًا حتى الآن، وذلك ضمن المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل الترع، والتي تنتهي بحلول منتصف عام 2022، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 18 مليار جنيه.

ويهدف المشروع القومي لتأهيل الترع تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة لما يحققه من نقلة حضارية في المناطق التي تم التنفيذ فيها، والمساهمة في تحسين البيئة وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، ورفع مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص العمل بإعتباره من المشروعات كثيفة العمالة، مشيرة إلى أن أكثر من 300 شركة ومقاول يعملون في تنفيذ المشروع بمختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذى وفر آلاف من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أنه تبين حدوث تحسين كبير لعملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للري على طول الترعة، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه في الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع ازالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل وذلك من خلال متابعة الموقف المائي بالترع التي تم تأهيلها وحالة الري بزمامات الأراضي الواقعة على هذه الترع.

وأضاف وزير الري أن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات، مع عمل الإختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة في التنفيذ.

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