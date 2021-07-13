Advertisements

عاجل.. القبض على سائق سيارة اصطدم برئيس مباحث 15 مايو

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
هايدي شعبان
Advertisements
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة اصطدم بسيارته برئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو و4 أمناء شرطة حال معاينتهم لموقع انفجار سيارة وقود بمحور الأوتوستراد مما أحدث فيهم إصابات طفيفة وذلك بسبب كثرة الدخان المبعث من مكان الحادث.

كانت البداية عندما نشب حريق هائل داخل سيارة نقل محملة بالوقود بعد اصطدامها بتريلا محملة بالطوب بمحور الأوتوستراد أسفل الدائرى الأوسطى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى سيارة نقل محملة بالوقود بطريق الاوستراد.

وعلى الفور بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محور الاوستراد رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو حوادث الفجر انفجار سيارة وقود

أخبار تهمك

عاجل من الحكومة بشأن الامتحانات وإجازة العيد

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ يوم

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - ميسي إلى باريس سان جيرمان في هذه الحالة

الآن

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ ساعة و 18 دقيقة

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ريال مدريد يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة ويخطف نجمه

منذ ساعة و 19 دقيقة

بـ 100 مليون يورو.. ريال مدريد يلامس صفقة القرن

منذ ساعة و 8 دقيقة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ نصف ساعة

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 3 ساعات

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل - السعودية | قائد سيارة يتسبب في كارثة بمحطة وقود بمكة

أول لقاء مع سائق شاحنة الوقود المشتعلة بالعاشر من رمضان (فيديو)

انفجار سيارة محملة بالوقود بجوار بنزينة في المنوفية

حريق هائل بسيارة نقل محملة بالوقود أعلى الأوتوستراد

شاهد.. لحظة اشتعال سيارة نقل محملة بالوقود بالمعادي

إنقاذ رئيس مباحث 15 مايو وعدد من رجال الشرطة أثناء معاينة حادث اشتعال سيارة وقود

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

05:12 م

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

04:35 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

03:34 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام