عاجل.. القبض على سائق سيارة اصطدم برئيس مباحث 15 مايو

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة اصطدم بسيارته برئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو و4 أمناء شرطة حال معاينتهم لموقع انفجار سيارة وقود بمحور الأوتوستراد مما أحدث فيهم إصابات طفيفة وذلك بسبب كثرة الدخان المبعث من مكان الحادث.



كانت البداية عندما نشب حريق هائل داخل سيارة نقل محملة بالوقود بعد اصطدامها بتريلا محملة بالطوب بمحور الأوتوستراد أسفل الدائرى الأوسطى.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق فى سيارة نقل محملة بالوقود بطريق الاوستراد.



وعلى الفور بـ 5 سيارات إطفاء لمكان الحريق وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.