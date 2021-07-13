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عاجل - ميسي إلى باريس سان جيرمان في هذه الحالة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بات مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، غير واضحًا حتي الآن، في ظل عدم تجديد عقده مع برشلونة الإسباني، وذلك عقب نهاية عقده رسميًا مع النادي الكتالوني بنهاية شهر يونيو الماضي.

ويُعاني برشلونة من أومة مالية طاحنة تجعله حتي الآن غير قادرًا على تجديد عقد ميسي، أو حتي تسجيل صفقاته الجديدة التي قام بضمها مؤخرًا.

ويسعي ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان الفرنسي منذ أن تعاقد مع نيمار دا سيلفا من برشلونة في عام 2017 أن يجمع بينه وبين ميسيالفريق الباريسي، ويرى الآن أن الفرصة أصبحت مناسبة لذلك.

وسيوافق ميسي على الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان، في حال لم يستطيع خوان لابورتا رئيس برشلونة حل الأزمة المالية التي يُعاني منها الفريق الكتالوني.


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