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أستاذ اقتصاد يكشف تفاصيل مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بفائدة 3%

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 06:09 م
مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري
مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري
شيماء حسن
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أكد كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، أن إطلاق مبادرة التمويل العقاري رسميًا بفائدة 3% لمدة 30 عامًا هي مبادرة في غاية الأهمية، مشيرًا إلى أنها من أولى المبادرات التى تمتاز بفترة الطويلة لتصل إلى أكثر من 360 شهر.

وأضاف "العمدة" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء أن القطاع العقاري في مصر من القطاعات الرائدة ومن القطاعات المهمة ومع أزمة كورونا حدت له نوع من أنواع الركود، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة سوف تساهم في تنشيط الاقتصاد وتوفير سيولة وتشجيع الشركات على زيادة حركة البيع والشراء.

وأشار إلى أن هذه المبادرة  من أقل المبادرات من حيث معدل الفائدة.

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