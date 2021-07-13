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رئيس "نقل البرلمان": مبادرة حياة كريمة بثت الحياة مرة أخرى في القري المصرية

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، اننا في ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس السيسي وإعادة البسمة لأهالي القري، من خلال مبادرة حياة كريمة الذي بث الحياة مرة أخرى في القري المصرية وبالتالي، يجب أن يكون هناك لها مخرج لمدينة الصف يسهل الوصول للقاهرة.

كما شهدت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عبدالله، بشأن وجود العديد من المشكلات بطريق الكريمات، مما يتسبب في وقوع الكثير من الحوادث على هذا الطريق، وكذا طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوى، بشأن سوء حالة الطريق الزراعي من قويسنا بمحافظة المنوفية وحتى محافظة البحيرة وخاصة على الطريق الإقليمي.

وفي هذا الصدد، أوصت اللجنة بوضع خطة زمنية بمواعيد الإنتهاء منه ويخطر بها النائب مقدم طلب الإحاطة بحيث يكون على علم بكل التفاصيل التى يتم عملها.

وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة برئاسة النائب وحيد قرقر والنائب أحمد سعد نويصر، والنائبة أسماء الجمال وتنتقل اللجنة لمعاينة المدخل والمخرج الخاص بمدينة الصف، ومدي إمكانية ربط الطريق الشرقي بالغربي حسب إقتراح النائب عبد الوهاب خليل.

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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب مبادرة حياة كريمة النقل القرى

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