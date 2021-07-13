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الصخرة يحدد شرطه للتجديد لريال مدريد

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:59 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي رافائيل فاران نجم ريال مدريد الإسباني حدد شرطاً مادياً من أجل تجديد عقده مع الملكي الذي ينتهي صيف عام 2022.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ريال مدريد قدم عرضا من أجل تجديد عقد فاران تبلغ مدته 3 مواسم مقابل حصول النجم الفرنسي على راتب يصل إلى 7 ملايين يورو سنوياً، حيث يحصل النجم الفرنسي حاليا على 5.5 مليون يورو  في الموسم .

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فاران متمسك بالحصول على 12 مليون يورو سنوياً من أجل الموافقة على توقيع عقد جديد في ظل تلقيه عرضاً من مانشستر يونايتد الإنجليزي بالقيمة نفسها.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يشترط الحصول على مبلغ يتراوح بين 50 و70 مليون يورو من أجل الموافقة على رحيل فاران وهو أعلى مما قدمه مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي توقف عرضه عند 45 مليون يورو .

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