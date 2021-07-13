Advertisements

وزيرة الصحة تستقبل سفيرة سلوفينيا بالقاهرة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
Advertisements
استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، سفيرة دولة سلوفينيا لدى القاهرة "ماتيا بريفولشيك"، لتعزيز سبل التعاون في القطاع الصحي بين البلدين، وجهود التصدي لجائحة فيروس كورونا، وذلك اليوم الثلاثاء، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وأوضح مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاء تناول تعزيز سبل التعاون بين مصر وسلوفينيا في القطاع الصحي خاصة في مجال التأهيل الحركي لمصابي الحوادث، حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات مع دولة سلوفينيا والتي تعد إحدى الدول الرائدة في هذا المجال، وذلك من خلال إنشاء مراكز قومية للتأهيل الحركي بمصر ضمن مبادرات الصحة العامة.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان وجهت الشكر لسفيرة دولة سلوفينيا لدعم مصر بـ 250 ألف جرعة من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة "استرازنكا"، كما نقلت لها شكر وتقدير الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمبادرة بلادها لدعم القطاع الصحي بمصر في ظل محدودية الإنتاج العالمي للقاحات فيروس كورونا.

وأضاف أن وزيرة الصحة والسكان أطلعت سفيرة دولة سلوفينيا على ما قدمته مصر من دعم للأنظمة الصحية بعدد من دول الصديقة ودول الجوار، وذلك في إطار ضرورة التعاون بين الشعوب والدول خاصة في وقت الأزمات.

ومن جانبها أعربت سفيرو دولة سلوفينيا عن ترحيب بلادها والاستعداد الكامل للتعاون مع مصر وفتح قنوات الاتصال بين البلدين لمواصلة العلاقات الطيبة وتبادل الخبرات، كما وجهت الشكر لوزيرة الصحة والسكان لحرص مصر على دعم العلاقات مع الدول.

كما أشادت بالخطوات الكبيرة التي اتخذتها مصر لتصنيع لقاحات فيروس كورونا، كما أعربت عن تقديرها لدور مصر لدعم دولتي الصين وإيطاليا في بداية جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى حرص مصر على دعم الأنظمة الصحية بدول السودان وجنوب السودان وليبيا وتونس، كما أعربت عن فخرها بجهود ودور السيدات في الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر من الوجهات السياحية المفضلة لدى المواطنين بدولة سلوفينيا، كما تبادلت وزيرة الصحة والسكان مع سفيرة دولة سلوفينيا الهدايا التذكارية بمناسبة الذكرى الثلاثين لاستقلال سلوفينيا.
وزيرة الصحة تستقبل سفيرة سلوفينيا بالقاهرة
وزيرة الصحة تستقبل سفيرة سلوفينيا بالقاهرة
وزيرة الصحة تستقبل سفيرة سلوفينيا بالقاهرة
وزيرة الصحة تستقبل سفيرة سلوفينيا بالقاهرة
وزيرة الصحة تستقبل سفيرة سلوفينيا بالقاهرة
وزيرة الصحة تستقبل سفيرة سلوفينيا بالقاهرة
وزيرة الصحة تستقبل سفيرة سلوفينيا بالقاهرة
وزيرة الصحة تستقبل سفيرة سلوفينيا بالقاهرة
وزيرة الصحة تستقبل سفيرة سلوفينيا بالقاهرة
وزيرة الصحة تستقبل سفيرة سلوفينيا بالقاهرة

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر لقاء سلوفينيا الصحة التعاون

أخبار تهمك

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من الحكومة بشأن الامتحانات وإجازة العيد

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ يوم

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ ساعة و 18 دقيقة

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 9 ساعات

بـ 100 مليون يورو.. ريال مدريد يلامس صفقة القرن

منذ ساعة و 8 دقيقة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل - ميسي إلى باريس سان جيرمان في هذه الحالة

الآن

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - ريال مدريد يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة ويخطف نجمه

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. وزيرة الصحة تزف خبرا سارا عن لقاح كورونا في مصر

وزيرة الصحة تبحث مع شركات صينية توفير لقاح كورونا فور ثبوت فعاليته

تفاصيل زيارة وزيرة الصحة إلى إيطاليا

"الصحة" تنظم ويبينارًا علميًا لنقل بروتوكولات علاج كورونا إلى الأطقم الطبية بدولة السودان

أول دفعة من مصابي الثورة.. السيسي يفي بوعده للأشقاء السودانيين

وزيرة الصحة ورئيس "الشراء الموحد" يبحثان التعاون لدعم المشروع القومي للبلازما وتصنيع لقاحات كورونا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

05:12 م

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

04:35 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

03:34 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام