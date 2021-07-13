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عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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أبدى مسؤولو نادي الزمالك برئاسة المستشار حسين لبيب، الموافقة على رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، إلى صفوف بيراميدز سبورت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان نادي بيراميدز أبدى رغبته في التعاقد مع محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض، لتدعيم مركز حراسة المرمى، بالموسم الجديد.

ويأتي ذلك في ظل إصابة أحمد الشناوي بالرباط الصليبي وتراجع مستوى شريف إكرامي الحارس الأساسي، منذ بداية الموسم.

وكان عواد خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني، وبات يبحث عن فرصة للرحيل عن ميت عقبة.

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