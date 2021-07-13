توجيه عاجل من السيسي بشأن مشروعات العاصمة الإدارية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان وعدد من المسئولين.



ووجه الرئيس السيسي بالمتابعة الدورية الدقيقة لمختلف الأعمال الإنشائية والمشروعات بالعاصمة الإدارية، مع التأكيد على ضرورة تأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على استخدام الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة.

