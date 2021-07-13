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شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل (التفاصيل الكاملة)

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 06:04 م
شروط مبادرة التمويل العقاري
شروط مبادرة التمويل العقاري
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يبحث الكثير من المواطنين عن شروط مبادرة التمويل العقاري، وهي مبادة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري بسعر الفائدة 3%، وتقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية شروط مبادرة التمويل العقاري وموعد طرحها.

أعلن البنك المركزي المصري عن شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري، بسعر فائدة 3%، وأطول فترة سداد منذ 30 عاما.

كما أشار البنك المركزي إلى أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

شروط مبادرة التمويل العقاري العامة

- يحب أن يكون المستفيد مصريا، مع إمكانية 

- يمكن لأصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات الإستفادة من مبادرة التمويل العقاري.

- لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل.

- يجب أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسم.

- الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذّر رهنها.

- عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة.

- إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.

شروط مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل

تنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حاليًا 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة.

وخصصت المبادرة لمحدودي الدخل قيمة الوحدة السكنية بـ 350 ألف جنيه مصري، على أن يتم دفع 10 بالمئة دفعة مقدمة.

شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

كما أكد البنك المركزي أنّ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري للمستفيدين من المبادرة يصل إلى 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، لمتوسطي الدخل.

وأوضح "المركزي" أن فئة متوسطي الدخل عليهم دفع 15 بالمئة دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، ولكن في حال ارتفاع سعر الوحدة حتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20 بالمئة دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

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