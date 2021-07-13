وزير الاستثمار بجنوب السودان لـ"المستثمرين المصريين": خليكم معانا في جوبا (فيديو)



وقالت "نيفين" : "حرصنا على مشاركة كافة المنتجات بمعرض صنع في مصر بجنوب السودان تحت رئاسة الرئيسين سيلفا كير والرئيس عبد الفتاح السيسي".



وأشارت إلى أن هناك أكثر من40 شركة مصرية مشاركة في هذا المعرض بقطاعات متنوعة ومتميزة ومجموعة من أصحاب الصناعات اليدوية.



وأكدت أن هذا المعرض متميز وفيه تنوع في المعروضات، موجهة الشكر للقائمين على المعرض في جنوب السودان على الاستقبال الطيب والحفاوة والمساعدة على إقامة المعرض.



وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن هذا المعرض ليس فقط بيع مباشر، ولكنه فرصة للتعرف على المنتجات المصرية وتكون في مجال التعاقدات فيما بعد بين البلدين.









قال ضيو مطوك، وزير الاستثمار بدولة جنوب السودان، إن معرض "صنع في مصر" سيساهم في انخفاض الأسعار في جوبا، مؤكدًا أن هذا المعرض يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وجنوب السودان.ووجه "مطوك" في تصريحات على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء رسالة إلى كل المشاركين في معرض "صنع في مصر": "أقول لكل العارضين أن يبقوا في جوبا، في جنوب السودان عندنا أحسن وأفضل قانون الاستثمار".وأضاف "هناك ميزات أخرى إحنا كدولة وليدة نبدأ في الاستثمار من حيث انتهى الآخرين وبكل تأكيد هذه القوانين التي وضعت تشجع الاستثمار، وأقول للمصريين اقعدوا معانا في جوبا ولا تتركونا".وفي تصريحات سابقة كشفت الدكتورة نفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن تفاصيل إقامة معرض "صنع في مصر" في مدينة جوبا بجنوب السودان.