أبو الغيط يستقبل وزير خارجية اليونان ويوقع معه مذكرة تفاهم





استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد "نيكولاوس ديندياس" وزير خارجية اليونان بمقر الأمانة العامة بالقاهرة اليوم 13 الجاري، حيث وقع الطرفان مذكرة تفاهم تعكس عمق العلاقات العربية – اليونانية، والرغبة في الارتقاء بها وتنويع المجالات التي تتناولها.





وقدم أبو الغيط التحية للوزير اليوناني معتبراً زيارته للجامعة دليلاً إضافياً على خصوصية العلاقات بين الدول العربية واليونان، والتي تعود إلى قرون طويلة ماضية، مؤكداً أن مذكرة التفاهم تعزز من تطوير هذه العلاقات. وشدد الوزير اليوناني من جانبه على أن بلاده ستعمل على دعم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية.

وأوضح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الجانبين عقدا جلسة مباحثات موسعة، بحضور الوفدين، تناولت عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمتين الليبية واللبنانية، فضلاً عن الاستقرار في منطقة شرق المتوسط.





وأكد المصدر أن أبو الغيط أعرب عن تقديره للمواقف اليونانية حيال القضية الفلسطينية، خاصة خلال الجولة الأخيرة من المواجهات في شهر مايو الماضي، حيث أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية عن تطلعه لقيام اليونان بدورٍ إيجابي داخل الاتحاد الأوروبي في مواجهة بعض الدول الأوروبية التي تتخذ مواقف سلبية بشكل أوتوماتيكي حيال قضية فلسطين وحل الدولتين. وجدد الوزير اليوناني من جانبه التأكيد على أن حل الدولتين يظل الصيغة الوحيدة التي يُمكن على أساسها إيجاد تسوية للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي.





واستمع أبو الغيط لتقديرات الوزير اليوناني بشأن التعاون في شرق المتوسط، مع كل من مصر وقبرص، حيث تطرق كذلك إلى تطورات الموقف التركي من الاستقرار في هذه المنطقة المهمة.