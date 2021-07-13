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وزارة الهجرة تنظم زيارة لوفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى إلى قاعدة رأس التين البحرية بالإسكندرية

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 06:15 م
بوابة الفجر
أحمد الليموني
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نظّمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج  زيارة لوفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى  إلى قاعدة رأس التين البحرية بالأسكندرية ، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور NOSTOS" .

بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "سادة البحار" الذي يستعرض الجهود التي بذلتها القيادة العامة للقوات المسلحة على مدى السنوات الماضية من أجل تطوير القوات البحرية ، وكذا الارتقاء بقدرات القوات البحرية المصرية من خلال إدخال وحدات بحرية جديدة ومتطورة إلى الخدمة ، فضلا عن التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات البحرية مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة ، من أجل رفع الكفاءة القتالية لأفراد القوات البحرية وفقاً لأعلى المعايير.

 

من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج ، عن فخرها ببدء الفعاليات الخاصة بالنسخة الرابعة من المبادرة الرئاسية   "إحياء الجذور.. NOSTOS" بالقاعدة البحرية بالإسكندرية ، وأضافت السفيرة نبيلة مكرم حرص الوزارة على وجود مثل هذه الزيارة ضمن الفعاليات إعتزازاً  بالبحرية المصرية ، مشيرة إلى أن القوات البحرية المصرية تحقق المزيد من النجاحات في ظل رؤية القيادة السياسية من خلال تطويرها لتظل مصنفة ضمن أقوى البحريات على مستوى العالم .

 

وعلى هامش الزيارة قام الوفد بجولة تفقدية لحاملة الطائرات من طراز ميسترال "جمال عبد الناصر" وعدد من الوحدات المنضمة حديثاً للقوات البحرية ، وأعربوا  عن سعادتهم بقدرات القوات البحرية وإمكانياتها لحماية كافة السواحل المصرية وكذا الإمكانيات الهائلة لأفراد البحرية المصرية وقدرتهم على قيادة وحدات عظيمة بتكنولوجيا هائلة .

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