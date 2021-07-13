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الفجر تكشف تفاصيل إصابة 14 مريضا بضعف البصر وعدم الرؤية في الغربية (مستند )

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
أيمن يحيي
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كشف مصدر من داخل مديرية الصحة فى الغربية، أنه أصيب ما يقرب من 14 حالة بضعف البصر وعدم الرؤية، بسبب التلوث أثناء اجراء العمليات داخل مركز طبى شهير لعمليات العيون بطنطا.

البداية كانت عندما تلقت مديرية الصحة بالغربية عدد من الشكاوى وعلى الفور تم تحرير محضر داخل قسم أول طنطا، وتم التوقيع الكشف الطبى على المرضى والذين تبين ضعف وانعدام الرؤية فى بعض الحالات.

وكشف أهالى المرضى أنة تم اجراء عمليات سحب مياه بيضاء داخل أحد مراكز العيون بمدينة طنطا ونتج عن ذلك إصابتهم بضعف فى الشبكية والقرنية مما أدى الى ضعف وانعدام الرؤية لديهم.

على جانب أخر أصدر الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قرر الغلق لمركز طب وجراحة العيون بطنطا، لمخالفته شروط التشغيل والترخيص وعدم ترخيص جهاز الليزر ومخالفة سياسات الجودة ومكافحة العدوي وعدم تفعيل منظومة النفايات الخطرة وذلك بعد العرض علي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وأمر بغلق المركز لتعدد المخالفات.

فقد قام الدكتور حامد محمود مدير إدارة العلاج الحر، بتشكيل لجنة مكبرة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بالتنسيق مع إدارة الجودة ومكافحة العدوي برئاسة الدكتور الهيثم عبد المجيد وتم إعداد تقرير عن حالة المركز الطبي وفحص شكاوى وتم إعداد تقرير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
الفجر تكشف تفاصيل إصابة 14 مريضا بضعف البصر وعدم الرؤية في الغربية (مستند )
الفجر تكشف تفاصيل إصابة 14 مريضا بضعف البصر وعدم الرؤية في الغربية (مستند )
الفجر تكشف تفاصيل إصابة 14 مريضا بضعف البصر وعدم الرؤية في الغربية (مستند )
الفجر تكشف تفاصيل إصابة 14 مريضا بضعف البصر وعدم الرؤية في الغربية (مستند )
الفجر تكشف تفاصيل إصابة 14 مريضا بضعف البصر وعدم الرؤية في الغربية (مستند )
الفجر تكشف تفاصيل إصابة 14 مريضا بضعف البصر وعدم الرؤية في الغربية (مستند )

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