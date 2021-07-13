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ميليشيات تنظيم الإخوان تنشر الفوضى غرب ليبيا

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 06:19 م
بوابة الفجر
وكالات
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لا تزال الميليشيات المعضلة الأكبر التي تواجه الدولة الليبية، خاصة مع تلقي تلك الميليشيات دعما تركيًا واضحا، عبر تجنيد المرتزقة وإمدادهم بالسلاح والعتاد، متجاهلة الاتفاق السياسي القاضي بحل الميليشيات وخروج المرتزقة، ومع اقتراب موعد الانتخابات تواصل ميليشيات غرب ليبيا نشر الفوضى يومياً.

 

قال المراقبون إن ميليشيات تنظيم الإخوان تعمل على نشر الفوضى للتأكيد على أن كلمتها هي العليا، محذرين من خطورة تحركات تلك الميليشيات على الانتخابات المقبلة، لأنها ستكون يد تنظيم الإخوان لنشر الفوضى حال خسارته، مؤكدين أن الفوضى جزء من المشروع التآمري للتنظيم على الوطن بشكل عام، وفقا لما أوردته قناة "مداد نيوز".

 

شدد المراقبون على ضرورة حل الميليشيات وجمع سلاحها وإلا سيتكرر المشهد وسنعود في كل مرة للمربع الأول، فهل تنجح ليبيا في السيطرة على ميليشيات تنظيم الإخوان؟.

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مداد نيوز ليبيا تنظيم الاخوان

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