سيدة تطلب الخلع: جوزي مدمن وبيضربني رغم مرضي

أقامت سيدة دعوى أمام محكمة الأسرة، للخلع من زوجها الذي يعتدي عليها ويضربها ولا يراعي ظروفها المرضية، بل يستغل ضعفها البدني وعدم قدرتها على الإفلات منه في ضربها مرارًا وتكرارًا دون رحمة أو شفقة.



وكشفت السيدة أنها تزوجت من زوجها قبل حوالي 10 سنوات، وفي البداية كانت الأمور تسير بشكل جيد، وأنجبا طفلين، ولكن فيما بعد بدأت المشاكل بينهما تزداد نتيجة توقفه عن العمل، واضطرارهما للاقتراض من كل المحيطين بهما، خاصة أنه أدمن على تعاطي المخدرات وأصبح لا يستغني عنها، ويستلف من الجميع لكي يشتريها.



وقالت السيدة: "الحياة أصبحت جحيم، وحاولت أصلح فيه على قدر ما قدرت، ونفسيتي تعبت، وأصبت بمرض في العمود الفقري خلاني مقدرش أتحرك، ومقدرش أديله حقوقه الشرعية اللي بيطلبها رغم مرضي، وطلبت منه يتجوز تاني لكنه مقدرش يتجوز عشان مش معاه فلوس".



وأكدت الزوجة أن زوجها يضربها ليل نهار ويعتدي عليها بدون الإشفاق على مرضها وبدون مراعاة للعشرة التي جمعت بينهما ولا السنوات التي وقفت فيها إلى جواره، موضحة أنها ذهبت لتعيش مع أهلها وتطلب من المحكمة الحكم بالخلع لأنها لا تستطيع العيش معه.



