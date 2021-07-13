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ارتفاع جديد في أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 13-7-2021

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 06:47 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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عادت أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن شهد المعدن الأصفر تذبذب عرضي خلال تعاملات أمس ليغلق على استقرار نسبي ليعاود الارتفاع اليوم مع تحرك السعر العالمي الى مستويات 1810 دولار.

وسجل "عيار 18" نحو 675 جنيها، و"عيار 21" الأكثر شعبية يسجل 788 جنيها، وبلغ  "عيار 24" سعر 900.75 جنيه و سجل الجنيه الذهب 6304 جنيهات.

ويترقب سوق المعادن الثمينة إعلان مؤشر أسعار المستهلكين الألماني عن شهر يونيو وتقرير الاستقرار المالى للبنك انجلترا ومؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومزاد السندات الأمريكية استحقاق 30 سنة.

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