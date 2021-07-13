تعرف على حقيقة مطالبة الموسيقيين أعضائها برسوم مادية

انتشرت أخبار في الساعات القليلة الماضية، حول طلب نقابة الموسيقيين، من الأعضاء تحصيل رسوم للبث على "ساوند كلاود" و"يوتيوب".



وكشفت تصريحات صحفية أن هذه الأخبار خالية تماما من الصحة، حيث لم تطالب النقابة بتحصيل أي رسوم من الأعضاء.



وكانت نقابة الموسيقيين مؤخرا قد قررت منع عدد من مطربي المهرجانات الصعبية لحين تقنين أوضاعهم مع النقابة ومنهم حمو بيكا وعدد آخر من مؤديين المهرجانات الشعبية.