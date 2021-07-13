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تسئل عن زوجها.. تطورات حالة دلال عبد العزيز الصحية

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 06:41 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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عانت الفنانة دلال عبد العزيز الفترة الأخيرة من نقل الأكسجين، وهذا الأمر الذي صرح به الأطباء والذي يؤثر على عمل الرئة بشكل طبيعي.

وكشفت تصريحات صحفية عن تطورات الحالة الصحية لـ دلال عبد العزيز حيث بدأت في الحديث مع الأطباء وتسائلت حول حالة سمير غانم الصحية، ويخبرها بناتها أنه يعاني من نفس أعراضها ولا يقدر على الحديث.

ومازالت الفنانة دلال عبد العزيز تشعر برحيل زوجها الفنان سمير غانم، والذي رحل عن عالمنا منذ فترة ولكن لم يخبرها أحد بذلك بسبب سوء حالتها الصحية.

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