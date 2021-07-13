تصريح عاجل من وزير التعليم حول نتيجة امتحانات الثانوية

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن تصريح هام بشأن نتائج الامتحانات الثانوية العامة وقال الوزير عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك: "تعلن نتيجة كل مواد الثانوية العامة مجتمعة بعد انتهاء الامتحانات ولا يوجد اى اعلان نتائج يوم السبت المقبل".



وكان قد رد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي علي مناشدات اولياء الامور بغلق جروبات التلجيرام بسبب التسريبات.



وقال الوزير في تصريح له عبر جروب غرفة عمليات الثانوية العامة: هذا ليس من اختصاص التربية والتعليم ولكن اختصاص الاتصالات والاجهزة السيادية وله أبعاد قانونية وامنية ودولية