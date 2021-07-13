Advertisements

تصريح عاجل من وزير التعليم حول نتيجة امتحانات الثانوية

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 06:45 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
Advertisements
كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن تصريح هام بشأن نتائج الامتحانات الثانوية العامة وقال الوزير عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك: "تعلن نتيجة كل مواد الثانوية العامة مجتمعة بعد انتهاء الامتحانات ولا يوجد اى اعلان نتائج يوم السبت المقبل".

وكان قد رد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي علي مناشدات اولياء الامور بغلق جروبات التلجيرام بسبب التسريبات.

وقال الوزير في تصريح له عبر جروب غرفة عمليات الثانوية العامة: هذا ليس من اختصاص التربية والتعليم ولكن اختصاص الاتصالات والاجهزة السيادية وله أبعاد قانونية وامنية ودولية

أخبار تهمك

عاجل - ريال مدريد يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة ويخطف نجمه

منذ ساعتين و 6 دقيقة

لابورتا ينقلب على نجم برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ ساعة و 16 دقيقة

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 4 ساعات

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ ساعتين و 42 دقيقة

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 10 ساعة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ يوم

عاجل - ميسي إلى باريس سان جيرمان في هذه الحالة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بـ 100 مليون يورو.. ريال مدريد يلامس صفقة القرن

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ ساعتين و 5 دقيقة

وحش جديد يهاجم البشرية.. "الصحة العالمية" تحذر من كارثة مرتبطة بكورونا

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

05:12 م

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

04:35 م

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

03:34 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام