محمد أنور يعلن عن موعد طرح أولى تجاربه الغنائية

أعلن الفنان محمد أنور عن تجربته الغنائية الأولى، وذلك من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



أغنية محمد أنور تحمل اسم "انتو كده كلكو"، مع يسرا الجندي وهي ‎كلمات وألحان: يسرا الجندي ‎توزيع: أحمد وحيد ( كينج) إخراج: أحمد عبد الوهاب.



ومن المقرر طرح الأغنية يوم الخميس عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



يذكر أن آخر أعمال محمد أنور مسلسل "إسعاف يونس" بطولة سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.



