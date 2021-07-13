د. مصطفى ثابت يعزي الزميل محمد كشك في وفاة ابن خاله

يتقدم الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير بموقع الفجر الإلكتروني، ببالغ الحزن والأسى بخالص العزاء للزميل محمد مصطفى كشك، في وفاة المغفور له بإذن الله يحيي مجدي بلاط "ابن خاله"، داعيًا المولى عز وجل أن يتعمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته.





كما يتقدم الزملاء محمد عبدالرحمن نائب رئيس التحرير بالموقع، أحمد مختار مدير التحرير بالموقع، وأحمد ثابت رئيس قسم الترجمة بالموقع، بخالص العزاء للزميل العزيز في وفاة "ابن خاله".





وتتقدم أسرة موقع "الفجر" بخالص التعازي للفقيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويلهم أهله الصبر والسلوان.