محمد رشيدي يطلق البوستر الرسمي لـ"مون شيري" للديفا استعدادا لطرحها





طرح منذ قليل البوستر الرسمي لأحدث اعمال الديفا سميره سعيد "مون شيري" والذي يقوم بأنتاجه RPMUSIC محمد رشيدي وذلك استعدادا لبدء الحمله الدعائيه للالبوم والذي من المقرر طرحها منتصف الشهر الجاري للجمهور .





"مون شيري" تحمل طابع وأجواء السبعينات وتضم كلمات بالعربيه والفرنسيه ومن كلمات محمد القياتي و الحان بلال سرور و توزيع هاني يعقوب وميكس وماستر خالد عز واخراج نضال هاني .







