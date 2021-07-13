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محمد رشيدي يطلق البوستر الرسمي لـ"مون شيري" للديفا استعدادا لطرحها

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 06:51 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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طرح منذ قليل البوستر الرسمي لأحدث اعمال الديفا سميره سعيد "مون شيري"  والذي يقوم بأنتاجه RPMUSIC  محمد رشيدي وذلك استعدادا لبدء الحمله الدعائيه للالبوم والذي من المقرر طرحها منتصف الشهر الجاري للجمهور .

"مون شيري" تحمل طابع وأجواء السبعينات وتضم كلمات بالعربيه والفرنسيه ومن كلمات محمد القياتي و الحان بلال سرور و توزيع هاني يعقوب وميكس وماستر خالد عز واخراج نضال هاني .


"مون شيري"  هي ضمن اغاني البوم الديفا "سميره ٢٠٢١" والذي من المقرر أطلاقه علي التوالي خلال الفتره المقبله.

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