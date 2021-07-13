"صناعة الحبوب" تؤكد على وفرة كبيرة في مخزون الأرز تلبي احتياجات المواطنين





أكدت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، وجود وفرة كبيرة في مخزون الأرز تكفي الأسواق وتلبي كافة احتياجات المواطنين.





وأشار الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، إلى موافقة وزارة التموين والتجارة الداخلية على طلب الشعبة بتوزيع كميات توريدات الأرز لشهري يوليو وأغسطس على مدار 4 أشهر تشمل شهري أكتوبر ونوفمبر; نظرا لوفرة المخزون.





ولفت شحاته إلى وفرة في الانتاج وأماكن تخزين الأرز داخل مخازن السلع التموينية، مؤكدا حرص جميع الموردين والتزامهم بالتوريد ، مشددا على الاستقرار التام لأسعار الأرز.





وأوضح أن أسعار الأرز في أسواق الجملة حاليا "المعبأ" يتراوح السعر من 6 إلى 8.5 جنيه، و"السايب" يبدأ من 6 جنيهات للكيلو، ويتراوح متوسط سعر الكيلو للمستهلك على حسب اختلاف المناطق ما بين 9 إلى 11 جنيها للكيلو.





وكان وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي قد أعلن - أمس - أنه تم صرف نحو 60% من مقررات السلع التموينية لشهر يوليو الجاري حتى الآن، مشيرا إلى أن مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة - المصرية) والتي يصل عددها إلى 1500 مخزن بها مخزون استراتيجي كبير من كل السلع المدرجة على بطاقة الدعم.



