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بإطلالة رومانسية.. أحمد العوضي مع ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 08:07 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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ظهر الفنان أحمد العوضي في أحدث ظهور له مع زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، ذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكانا الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، من خلال آخر ظهور لهم في إطلالة رومانسية وعلق عليها "العوضي" من خلال وضع قلوب.

وكانت آخر أعمال «ياسمين» كان بطولة مسلسل «اللى مالوش كبير» الذي جمعها بزوجها أحمد العوضى للمرة الأولى بمشاركة دينا فؤاد، وخالد الصاوى محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، إيمان السيد، بدرية طلبة، عايدة رياض، وعدد كبير من نجوم الشباب، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.

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