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موزع أجنبي لكباتن الزعتري والفيلم يعرض تجاريا في السوق الأمريكي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 06:54 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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في إنجاز جديد للفيلم الوثائقي المصري الطويل "كباتن الزعتري" يبدأ يوم 19 نوفمبر عرضه التجاري الاول عالميا في الولايات المتحدة الامريكية  بولايتي لوس انجليس ونيو يورك تزامنا مع طرحه عبر منصات ابل والتافود.
الفيلم سيتم طرحه من خلال موزع امريكي لينافس بقوة في هاتين الولايتين ولا يكتفي فقط بمخاطبة عرب المهجر بل سيكون متاحا للجمهور الأمريكي أيضا. ليكون الفيلم العربي الاول الذي يحقق هذا .

طبقا لمجلة فارايتي العالمية المتخصصة في شئون السينما العالمية

الفيلم من إخراج وإنتاج علي العربي من مصر، ويتتبع اثنين من أفضل الأصدقاء، محمود فوزي، الذين يعيشون في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن، الذين يحلمون بأن يصبحوا لاعبين محترفين في كرة القدم. وعلى الرغم من كونهم محصورين في ظروف صعبة، فإنهم لا يزالون مفعمين بالأمل ويمارسون عملهم يوما بعد يوم. عندما تزور أكاديمية رياضية ذات شهرة عالمية، فإن كليهما لديه فرصة لتحويل حلمه إلى حقيقة واقعة.

الفيلم،  عرض لأول مرة في العالم في المسابقة الرسمية لمهرجان ساندانس في ينايرمن العام الجاري  .

شارك في إنتاج االفيلم كل من ، أمجد أبو علا ومايكل هنريكس. مع المنتجين الاستشاريين دانيال ج. تشالفين ومارك لطفي. تم تقديم الدعم من صندوق بيروت دي سي مدار، منصة سينيجون، فينلكوت فينيسيا، .

"'كباتن الزعتري' هو فيلم يسحب ما تطمح إليه كل السينما غير الروائية العظيمة - من ربط المشاهدين بالرهانات العاطفية لتجربة بلوغ سن الرشد العالمية. ويشرف يوتوبيا أن تتشارك مع فريق صناعة الأفلام الموهوبين للحصول عليه على الشاشات في جميع أنحاء الولايات المتحدة"، تقول دانييل ديجياكومو، رئيسة قسم المحتوى في يوتوبيا.

الفيلم كان قد عرض من قبل في  مهرجان سياتل السينمائى الدولي في دورته السابعة والأربعين.
لتصبح هذه هي المشاركة الخامسة  للفيلم في أحد المهرجانات العالمية الكبرى بعد مشاركته من قبل في المسابقة الرسمية لمهرجان صاندانس بأمريكا أيضا.الذي تم اختياره فيه واحدا من أفضل أفلامه ووضعته مجلة فارايتي كثاني أفضل أفلامه.

وشارك الفيلم أيضا في المسابقة الرسمية لمهرجان سان فرانسيسكو بأمريكا، ومهرجان موسكو  CPH:DOX ومهرجان بكوبنهاجن .

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