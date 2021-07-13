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مواطن يتبرع بقطعة أرض لاستكمال تنفيذ المشروعات في قطاع مياه الشرب بقرية بالشرقية

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 06:57 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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لمسه إنسانية تنم عن قوة العلاقه بين محافظ الشرقية ومواطني المحافظه تم رصدها اليوم خلال زياره الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لمدينة منشأة ابو عمر بمركز الحسينية لتفقد المشروعات المنفذة ضمن برنامج حياة كريمة.

حيث تفقد المحافظ أعمال إنشاء مشروع صرف صحي منشأه ابو عمر والذي يضم محطة معالجة صرف صحي بطاقة استيعابية 10 15 الف م3اليوم ومحطة رفع صرف صحي بتكلفة 150 مليون جنية وذلك للمساهمة في توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم لخدمة أهالي المدينة.

وخلال تفقد المحافظ للمشروع برفقه أهالي مدينه منشأة ابو عمر تبين حاجه المدينه والقرى التابعه لها لاعمال توسعات لمحطة الصرف الصحي ليقدم المواطن الحاج أحمد الدبيكي وولده على تبرعا بقطعه أرض لتوسعة المحطة ولخدمة قرية منشأة الدبيكي والقري المجاورة لها.

حرص محافظ الشرقية علي تفقد قطعة الأرض التي تم التبرع بها وأثني المحافظ علي اللمسه الطيبه التي قدمها المواطن وولده بتبرعهما بقطعه الارض اللازمه لاقامه مشروع توسعه المحطه عليها لتوصيل مشروع صرف صحي أمن سليم للمناطق والقري المحرومة، مشيدا بدور المجتمع المدني ورجال الخير الذين يقدمون كافه أوجه الدعم والمساندة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تقوم بها الدوله لتحقيق حياه افضل للمواطن.

وفي سياق متصل قدم المهندس المسئول عن تنفيذ الأعمال شرحًا عن مراحل التنفيذ مشيرا الي انه تم بدء تنفيذ المشروع في يناير 2018 حيث وصلت نسبة التنفيذ الكلية الي 41 % ومن المقرر الانتهاء من كافة الاعمال ودخول المشروع الخدمة نهاية عام 2022 وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الانتهاء منه طبقًا للجدول الزمني المحدد

شدد محافظ الشرقية علي رئيس مدينة منشأه ابو عمر بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال بالمشروع لتذليل أي عقبات قد تعترض التنفيذ طبقا للجدول الزمني المحدد

رافق المحافظ الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والأستاذ السيد العبيدى رئيس مدينه منشأه أبو عمر والأستاذ سامي معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية.
مواطن يتبرع بقطعة أرض لاستكمال تنفيذ المشروعات في قطاع مياه الشرب بقرية بالشرقية
مواطن يتبرع بقطعة أرض لاستكمال تنفيذ المشروعات في قطاع مياه الشرب بقرية بالشرقية
مواطن يتبرع بقطعة أرض لاستكمال تنفيذ المشروعات في قطاع مياه الشرب بقرية بالشرقية
مواطن يتبرع بقطعة أرض لاستكمال تنفيذ المشروعات في قطاع مياه الشرب بقرية بالشرقية
مواطن يتبرع بقطعة أرض لاستكمال تنفيذ المشروعات في قطاع مياه الشرب بقرية بالشرقية
مواطن يتبرع بقطعة أرض لاستكمال تنفيذ المشروعات في قطاع مياه الشرب بقرية بالشرقية
مواطن يتبرع بقطعة أرض لاستكمال تنفيذ المشروعات في قطاع مياه الشرب بقرية بالشرقية
مواطن يتبرع بقطعة أرض لاستكمال تنفيذ المشروعات في قطاع مياه الشرب بقرية بالشرقية

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