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فريدة تهدي جمهورها في عيد الأضحى أغنية "إعملها بزعلة" والألبوم قريبًا
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 09:16 م
الفجر الفني
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في اولى خطواتها الغنائية وفي انطلاقة قوية ومدروسة، تجمع المطربة المصرية الشابة "فريدة" صناع الاغنية المصرية في البومها الجديد الذي سيصدر قريبًا ، وكانت قد استهلت خطة تسويقه مع هرم شركات الانتاج "روتانا للصوتيات والمرئيات" التي تقدم للجمهور الصوت الجديد "فريدة" ، و أطلقت روتانا منذ أيام الأغنية الأولى من الالبوم بعنوان "وردة" من كلمات ايمن بهجت قمر، والحان خالد عز ، يقول مطلعها :"اديني ان شالله وردة.. وانا بقليلي هرضى.."
واحتفاء بعيد الاضحى، تهدي فريدة اغنية ثانية من البومها خلال أيام عنوانها "إعملها بزعلة" التي تحمل عنوان الالبوم ، وهي من كلمات نادر عبد الله، والحان تامر عاشور، وتوزيع هاني يعقوب، وتقول كلمات المقطع الأول من الأغنية:
"رُوح الله لَا يـسِـيـئَـك
مَـعَ نَـفـسَك كَـمِّل فِي طَـرِيـقَـك
شُـوُف غِـيرِي حَـدّ يِـشِـيل هَـمَّـك
وِ يـقَاسـمَـكْ فَـرحـَك أَو ضِـيقَـك
أنَـا نِـسِـيت عُـقـبَـالَـك
رُوح اللـَّه يِـصـلِحـلَكْ حَـالَـك
تِـلـقَـالَـك نَـاس غِيرِي لَايـقَـالَـك
وِ مَـا أَظُـنِّـش فِيه حَـدّ يِـطِـيقَـك
ويمكن الاستماع للاغنيتين حصريا عبر تطبيق "ديزر" الشريك الموسيقي العالمي لروتانا.
البوم فريدة الاول سيصدر قريبًا من روتانا، والمميز في هذا الألبوم انه يتحد فيه على جمال وعذوبة صوت صاحبته وشارك فيه نخبة من نجوم الاغنية في مصر حاليا على صعيد الكلمات والالحان والتوزيع في البوم واحد يتضمن تسع اغاني، حيث شارك في صناعة الألبوم العديد من المبدعين: عمرو مصطفى - خالد عز - عزيز الشافعي - أمير طعيمة - تامر حسين - خالد تاج الدين - نادر عبد الله - تامر عاشور - وليد سعد - محمد رحيم - بهاء الدين محمد - رامي جمال - احمد المالكي - ايمن بهجت قمر - توما - محمد مصطفى - نادر حمدي - فهد - عادل حقي - تميم - هاني يعقوب - احمد عادل - اسلام زكي - محمد عبية.
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