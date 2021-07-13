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كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم بيراميدز
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 06:59 م
غدير أحمد
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استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على موقفه من الظفر بخدمات مع عبد الله بكرى، مدافع فريق بيراميدز، خلال سوق الميركاتو الصيفي الجاري.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن قيام إدارة فريق بيراميدز بعرض اللاعب على الفارس الأبيض لحسم إمكانية ضمه فى انتقالات الصيف، مقابل ضم الفريق السماوى عناصر أخرى من الزمالك.
ولكن تحفظ كارتيرون على فكرة ضم عبد الله بكرى، ويرجع السبب إلي عدم مشاركته بصفة مستمرة فى المباريات مع الفريق السماوى حيث لعب فى الموسم الحالى 5 مباريات فقط.
والجدير بالذكر أنه تم الاستقرار داخل نادى الزمالك على ترشيح أسماء أخرى بعيدا عن عبد الله بكرى لتدعيم الخط الخلفى.
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