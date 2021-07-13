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كارتيرون يحسم موقفه من ضم نجم بيراميدز

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 06:59 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون على موقفه من الظفر بخدمات مع عبد الله بكرى، مدافع فريق بيراميدز، خلال سوق الميركاتو الصيفي الجاري.


وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن قيام إدارة فريق بيراميدز بعرض اللاعب على الفارس الأبيض لحسم إمكانية ضمه فى انتقالات الصيف، مقابل ضم الفريق السماوى عناصر أخرى من الزمالك.


ولكن تحفظ كارتيرون على فكرة ضم عبد الله بكرى، ويرجع السبب إلي عدم مشاركته بصفة مستمرة فى المباريات مع الفريق السماوى حيث لعب فى الموسم الحالى 5 مباريات فقط.


والجدير بالذكر أنه تم الاستقرار داخل نادى الزمالك على ترشيح أسماء أخرى بعيدا عن عبد الله بكرى لتدعيم الخط الخلفى.

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