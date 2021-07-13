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المغنية بانة تروي تجربتها مع برنامج ذا فويس والتحديات التي واجههتها
الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 06:59 م
الفجر الفني
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حلت المغنية الفلسطينية بانة ضيفة على برنامج أهلا وزحما مع باسم كميل وسارة المنذر على محطة راديو إنرجي للحديث عن مشوارها الفني.
طرحت بانة مؤخرا فيديو كليب أغنية صاحية رايقة، على طريقة الفيديو كليب وتتألق بفيديوهاتها على تطبيق تيك توك التي تعد أشهر رواده.
وقالت بانة في برنامج أهلا وزحما إنها فلسطينية من نابلس تركت كل شيء من أجل الغناء، وبدأت مسيرتها الاحترافية بالتقديم في برنامج ذا فويس.
منع الحمل بانة من المشاركة في ذا فويس عام ٢٠١٣ فقررت إعادة المحاولة مرة أخرى فيما بعد لكنها لم توفق.
وأوضحت بانة أنها قررت عدم اليأس وبذل المزيد من الجهد في عملها، وطرحت أول أغنية سينجل لها بعد ٣ أشهر من رفضها في ذا فويس.
وقالت بانة إنها لا تستطيع التحدث باللهجة المصرية رغم غنائها بها، وقضت فترة طويلة من عمرها تغني باللغة الإنجليزية.
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