ميسي ونيمار في المقدمة.. الكشف عن التشكيلة المثالية لكوبا أمريكا 2021

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية، عن التشكيل المثالي لبطولة كوبا أمريكا 2021، والتي توج بها منتخب الأرجنتين.

وتوج منتخب الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 2021، على حساب البرازيل في المباراة النهائية بهدف نظيف.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين)

خط الدفاع: روميرو (الارجنتين) ، ماركينيوس (البرازيل)، إيسلا (تشيلي) ، إستوبينان (الإكوادور)

خط الوسط: كاسيميرو (البرازيل) ، دى بول (الأرجنتين) ، يوتون (بيرو)

خط الهجوم: ليونيل ميسي (الارجنتين)، نيمار دا سيلفا (البرازيل)، دياز (كولومبيا)