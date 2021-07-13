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خالد الجندي: "مفيش راجل محترم يقبل زواج أو طلاق ابنته شفويا" (فيديو)

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 07:03 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك استجابة وتفهم كبير من قبل الناس بشأن عدم وقوع الطلاق الشفوي، لافتا إلى أن الجميع تفهم معنى اختلاف الضمائر وعدم ثبات كثيرون على كلمة الشرف أو الرجال.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "كل دول العالم تخلصت من أكذوبة الطلاق الشفوي، وكان آخرهم المملكة العربية السعودية، لأنهم خايفين على بناتهم".

وتابع "طلقت لا مطلقتش، عاوز تتطلق قدام المحكمة، أنت متزوج ابنة ناس هانم، برعاية الدولة، عشان كده اللي يجي يقولك الطلاق الشفوي يقع، قوله زوجني ابنتك شفوي، مفيش رجل محترم يقبل زواج أو طلاق ابنته شفويا".

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محكمة طلاق زواج خالد الجندي

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