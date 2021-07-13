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دبلوماسي سابق: آبي أحمد يعيش موقف عسكري هش بعد الهزيمة في تيجراي

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 07:04 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن الاتحاد الأوروبي منوط به تقديم مبادرة عملية عن إدارة المياه وذلك في إطار التفاوض حول سد النهضة.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج"صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ملف إدارة المياه هو الحل الأمثل للأزمة الحالية بشأن سد النهضة.

ولفت السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إلى أن الاتحاد الأوروبي قام باتصالات أجرتها فنلندا بالنيابة عنه في يونيو الماضي في هذا الإطار.

وأكد أن مصر تسلك كل الطرق والوسائل بشأن التوصل لحل بشأن سد النهضة، بغض النظر عن النتائج، مردفًا: مجلس الأمن لا يمكن أن يقول لمصر "روحي خدي حقك بأيدك"

وأردف السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، أن مصر نهجها دبلوماسي سياسي رصين ومتزن به قدر من الحكمة ولا تعتمد على الاستفزاز مثل الطرف الآخر.

وأشار إلى أن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يعيش في موقف عسكري هش وضعيف للغاية، حيث إن قواته تلقت هزيمة كبيرة على قوات تيجراي غير النظامية.

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الكلمات المفتاحية

سد النهضة الهزيمة الاتحاد الأوروبي إثيوبيا

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