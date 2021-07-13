في 6 نقاط.. تعرف على مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل



تستعرض بوابة الفجر تفاصيل مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها البنك المركزي المصري بفائدة 3%، في نقاط مختصرة، وبتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه للمبادرة والتى يتم تقديمها من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري، لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، بفترة سداد تصل إلى 30 عامًا، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



محدودي الدخل:

- الحد الأقصى للدخل حتى 4500 جنيه للأعزب 6000 جنيه للأسرة.

- يتم دفع 10% دفعة مقدمة.

- تبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري.



متوسطي الدخل:

- الحد الأقصى للدخل حتى 10000 جنيه للأعزب، و14000 جنيه للأسرة.

- الحد الأقصى الأقصى لسعر الوحدة حتى 1.4 مليون جنيه، وفي هذه الحالة يتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى.

- الحد الأقصى لسعر الوحدة حتى 1.1 مليون جنيه، وفي هذه الحالة يتم دفع 15% دفعة مقدمة.



