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مصرع شخصين أثناء التنقيب عن الآثار بالمنيا

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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لقي شخصين مصرعهما، اليوم الثلاثاء، داخل حفرة أثناء التنقيب عن آثار بقرية البرشا التابعة لمركز ملوي في جنوب محافظة المنيا، حيث إنهارت نواتج الحفر عليها  أثناء مباشرة التنقيب ونتج عن ذلك وفاتهما وجاري انتشال الجثتين.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بوفاة شخصين داخل حفرة بعمق 4 أمتار، أثناء التنقيب عن الآثار بقرية البرشا التي تقع بشرق النيل بمركز ملوي.

تم التحفظ على مكان الحفر وتعين حراسة أمنية مشددة، وجاري اتنشال الجثتين، وإخطار النيابة العامة لمابشرة التحقيق والتصرف.

يشار أن وقائع التنقيب عن الآثار انتشرت في الفترة الأخيرة بمحافظة المنيا، وتبذل الجهات المختصة جهودا كبيرة لمواجهة تلك الظاهرة حفاظا علي الأمن العام ومنعا لنهب ثروات البلاد.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض في منتصف شهر يونيو الماضي علي النائب الأسبق علاء حسانين عضو مجلس شعب في دورتي 2000و2005، لإتهامه بتزعم تشكيل عصابي للتنقيب عن الآثار وتهريبها للخارج، وتمويل عمليات التنقيب في عدة أنحاء متفرقة بالجمهورية منها مصر القديمة.

وقد تم ضبط البرلماني السابق الشهير بنائب الجن والعفاريت، وهو أيضا مرشح حالي في انتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة المؤجلة بمركز ديرمواس، وبحوزته 201 قطعة آثرية تعود لعصور وحقب تاريخية مختلفة وبينها تماثيل وعملات معدنية، وقررت النيابة العامة حبسه علي ذمة التحقيقات.

وبعد مرور أيام ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي رجل الأعمال الشهير حسن راتب لإتهامه بالتورط في تمويل عمليات التنقيب التي يتزعهما النائب السابق علاء حسانين، ولازالت الأجهزة المختصة تجري تحقيقاتها مع المتهمين في تلك الوقائع.

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وفاة حفرة المنيا التنقيب عن الآثار

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