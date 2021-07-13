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صحة كفرالشيخ: تطوير معامل البلهارسيا والطفيليات واجتماع شهري لبحث الأوضاع

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 07:11 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن إدارة مكافحة البلهارسيا والطفيليات المعوية عقدت الإجتماع الشهري بمركز تدريب المتوطنة، حيث تم الإجتماع بحضور مسئولي مكافحة البلهارسيا ومراجعي الإدارات الصحية للوقوف على الإيجابيات والسلبيات وخلال الإجتماع تقدمت إدارة المتوطنة بالشكر للمراجعين المتميزين.

وأضافت الدكتورة سوسن سلام، أنه قد تم توزيع 40 كرسي معمل و40 ميكروسكوب وذلك في سبيل تطوير المعامل داخل المحافظة للوصول بالخدمة الصحية إلى أقصى مستوى ممكن من الجودة لخدمة المريض المصري.

من جهة أخري، فقد أكدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، إن «مستشفى الجلدية بكفر الشيخ قامت بتوقيع الكشف الطبي على عدد 4224 مواطن خلال الأسبوع الماضي، كما قامت بتوقيع الكشف الإقتصادي على عدد 152 مريض».

وأشارت سلام، إلى أن صيدلية المستشفى قامت بتوفير بعض الأدوية الهامة مثل دواء «الديكالديرم» الذي يستخدم لعلاج مرض الصدفية والبهاق، وذلك لكونه آمن وفعال، كما قامت صيدلية نفقة الدولة بصرف 19 قرارًا علاج على نفقة الدولة خلال الأسبوع الماضي، وقامت صيدلية المعمل بعمل تركيبات لعلاج عدة أمراض مثل الأمراض الفطرية، والصدفية والبهاق.

وأضافت وكيلة وزارة الصحة، أن قسم التحاليل بالمستشفى قد قام بعمل 41 تحليلًا تنوع بين تحليل بول وبراز وتحليل هيموجلوبين، وقام القسم الداخلي بالمستشفى بمتابعة 6 حالات لشمانيا وصدفية، كما أنه تم قد تم صرف علاج شهري لعدد 56 مريض متردد للجذام، وقام قسم الأشعة بعمل 201 حالة بجلسات الناروباند، كما تم عمل 200 حالة كي بالتبريد لمرض السنط وعين السمكة والزوائد الجلدية.

و أشارت الدكتورة سوسن سلام، إلى أن مستشفى الجلدية تمارس دورًا هامًا في المنظومة العلاجية بكفرالشيخ، مشيدة بمجهودات الفريق الطبي بالمستشفى، كما حثتهم إلى بذل مزيد من الجهد لخدمة المواطنين.

ومؤخرا، أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة أنه قد تم اعتماد وحدتي طب الأسرة بالوحدة التابعة لإدارة بيلا الصحية بنسبة 98%، ووحدة المناوفة التابعة لإدارة الحامول الصحية بنسبة 99%، باعتماد الوسام بعد المرور عليها من قبل فريق الوزارة لتنظيم الأسرة وتقيميهما، وإجتيازهما للمعايير الموضوعة من قبل الوزارة.

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