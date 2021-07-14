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تخفيض النسبة 20% كل عام.. خطة "البيئة" للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية

الأربعاء 14/يوليو/2021 - 07:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
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ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماع اللجنة الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، والذي يهدف إلى عرض المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة البيئة خلفية الوضع العالمى والوضع فى مصر للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، كما عرضت خطة العمل الإرشادية، وتقييم التجارب السابقة في هذا المجال وشركاء التنمية وملخص المسح الميداني.

وترصد "الفجر" في السطور التالية خطة وزارة البيئة لتنفيذ للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية:

1-استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من قوانين وتشريعات.

2-بناء قدرات للقدرة على تخطيط ومراجعة المواد الداخلة في استخدام البلاستيك.

3-برامج التوعية.

4-لجدول الزمني المستهدف خلال الفترة من ٢٠٢١ الى ٢٠٣٠. فمن المستهدف تخفيض نسبة ٢٠% كل عام من استخدام البلاستيك بحيث يصل استهلاك الفرد إلى 90 كيسًا خلال العام.

5-دراسة مشروعات مقترحة من الجانب الألمانى giz لتعزيز سلاسل القيمة لتدوير المخلفات ودعم التدوير المحلى وزيادة معالجة المخلفات البلاستيكية.

6-دعم مشروعات الشباب فى مجال إعادة التصنيع وتدوير البلاستيك بالتنسيق بين وزارتي البيئة والتعليم العالي وجامعة عين شمس والأكاديمية العربية للعلوم البحرية.

7- دعم منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في المبادرات وحملات التوعية التي تم تنفيذها بعدد من المدن للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

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