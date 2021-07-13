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مصرع شخص وإصابة اثنين في انهيار منزل بكفر الشيخ

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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لقي شاب مصرعه وإصابة اثنين أخرين، اليوم الثلاثاء، في انهيار منزل بقرية دمرو التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ. 

وعلي الفور تم نقل المصابين لمستشفي سيدي سالم المركزي لتلقي العلاج اللازم وتم نقل المتوفي للمشرحة بذات المستشفي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

والضحايا هم: حاتم ذكي " مصاب "، مسعد محمود " مصاب"، محمد مسعد "متوفي"، وقد جاءت الإصابات بكدمات وسحجات وعلي الفور هرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتم نقل المصابين المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

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