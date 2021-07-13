ثلاثي الأهلي الشاب في الطريق لخوض تجربة احتراف بالتشيك

غادر ثلاثي فريق الشباب بالنادي الأهلي، أحمد محمد بيسو صانع ألعاب فريق الشباب ومصطفي فوزي وميدو حسام، القاهرة في طريقهم إلي التشيك لخوض تجربة إحترافية.

وكان مسؤولو النادي الأهلي، الإتفاق مع نادي فيكتوريا زيزكوف التشيكي، لإعارة عدد من لاعبي فريق الشباب مواليد ٩٩ في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتم الإتفاق على إعارة اللاعب أحمد محمد بيسو صانع ألعاب فريق الشباب ومصطفي فوزي وميدو حسام لنادي فيكتوريا زيزكوف لمدة عام في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع الثلاثي على عقود الانضمام لنادي فيكتوريا زيزكوف، وحصلوا على تأشيرة السفر إلي التشيك، ومن المقرر أن ينتظموا في تدريبات الفريق بداية من غدا الأربعاء.

وكان التشيكى ميشيل بروكيتش، المدير الفني لقطاع ناشئين الأهلي، اتفق مع لجنة التخطيط، على تسويق عدد من اللاعبين في أوروبا في الفترة المقبلة لاكتساب الخبرات.