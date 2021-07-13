Advertisements

ثلاثي الأهلي الشاب في الطريق لخوض تجربة احتراف بالتشيك

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 07:19 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements

غادر ثلاثي فريق الشباب بالنادي الأهلي، أحمد محمد بيسو صانع ألعاب فريق الشباب ومصطفي فوزي وميدو حسام، القاهرة في طريقهم إلي التشيك لخوض تجربة إحترافية.

 

وكان مسؤولو النادي الأهلي، الإتفاق مع نادي فيكتوريا زيزكوف التشيكي، لإعارة عدد من لاعبي فريق الشباب مواليد ٩٩ في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وتم الإتفاق على إعارة اللاعب أحمد محمد بيسو صانع ألعاب فريق الشباب ومصطفي فوزي وميدو حسام لنادي فيكتوريا زيزكوف لمدة عام في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

ووقع الثلاثي على عقود الانضمام لنادي فيكتوريا زيزكوف، وحصلوا على تأشيرة السفر إلي التشيك، ومن المقرر أن ينتظموا في تدريبات الفريق بداية من غدا الأربعاء.

 

وكان التشيكى ميشيل بروكيتش، المدير الفني لقطاع ناشئين الأهلي، اتفق مع لجنة التخطيط، على تسويق عدد من اللاعبين في أوروبا في الفترة المقبلة لاكتساب الخبرات.

أخبار تهمك

عاجل - فرجاني ساسي يصدم الزمالك بهذا التصرف

منذ يوم

المتهم بقتل زوجته بـ"زجاجة مكسورة" في أرض اللواء: كانت على علاقة بسائق سعودي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - ميسي إلى باريس سان جيرمان في هذه الحالة

منذ ساعة

عاجل - ريال مدريد يوجه ضربة قاضية إلى برشلونة ويخطف نجمه

منذ ساعتين و 44 دقيقة

خطورة كبيرة.. تحذير جديد من مستشار الرئيس للصحة بشأن كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يخطف الصفقة الذهبية من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك ينقض على نجم بيراميدز بفرمان كارتيرون

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من السكة الحديد بشأن محصل قطار منوف

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة صادمة: 6 آلاف موظف بالجهاز الإداري طلبوا العلاج من الإدمان

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

منذ أقل من ساعتين

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بعد خروجه من حسابات موسيماني.. العروض تنهال على فيراري الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

بـ 100 مليون يورو.. ريال مدريد يلامس صفقة القرن

منذ ساعتين و 33 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

عاجل| دولة سلوفينيا تدعم مصر ب ٢٥٠ ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا

06:01 م

عاجل.. اتهام 5 موظفين برمي طالبا من الطابق الثاني لمكتب صيانة حي الأسمرات

01:55 م

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الراحلين عن الأهلي بالموسم الجديد

05:12 م

24 طعنة.. تفاصيل جديدة في مقتل سيدة على يد زوجها بالعجوزة

04:35 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: النوم سلطان

رشا سمير
رشا سمير

د.رشا سمير تكتب: معرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢١.. دورة استثنائية بكل المقاييس

عبد الحفيظ سعد
عبد الحفيظ سعد

عبدالحفيظ سعد يكتب: المال الحرام