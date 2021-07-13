قبل العيد| إحباط بيع 34 طن لحوم خاصة بالجمعيات الخيرية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط المسئولين عن ثلاجة بمركز كرداسة شمال الجيزة لقيامهم ببيع اللحوم المستوردة لحساب إحدى الجمعيات الخيرية والمعفاه من الرسوم الجمركية والضرائب بالسوق السوداء.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام المسئولين عن ثلاجة، كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة بالتصرف بالبيع في كميات من اللحوم المستودرة لصالح جمعية خيرية لتوزيعها لحوم أضاحي وصدقات مجانًا، وذلك بعد طمس وإزالة البيانات المدونة عليها والمعفاه من الرسوم الجمركية والضرائب، وبيعها بالسوق السوداء بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الثلاجة المشار إليه وضبط 7 أشخاص أثناء قيامهم بتحميل كراتين لحوم مُجمدة على 4 سيارات نقل ثلاجة، وضبط كمية قدرها (1715 كرتونة لحوم "مدون على كل كرتونة ما تفيد بأنها غير مخصص للبيع، وبعض منها أثار محو وبدلًا منها إستيكر يفيد بكونها لحوم مستوردة" - زنة الواحدة 20 كيلو جرام بإجمالي 34،300 طن لحوم.





وبسؤال مسئول بالجمعية أفاد بأن الجمعية متعاقدة مع إحدى الشركات لإستيراد كمية من اللحوم والأضاحي لتوزيعها بالمجان بمناسبة عيد الأضحى، ونفى علم الجمعية بقيام الشركة المستوردة بالتصرف في كميات اللحوم المضبوطة بالسوق السوداء، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.