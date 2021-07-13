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قرار جمهوري بتعيين الدكتورة إيمان هريدي عميدة لكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة

الثلاثاء 13/يوليو/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
آية حمروشي
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هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة إيمان أحمد محمد هريدي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدة لكلية الدراسات العليا للتربية لمدة 3 سنوات، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية كجامعة من الجيل الرابع 2021 - 2025.

جدير بالذكر أن الدكتورة إيمان أحمد محمد هريدي تولت منصب وكيل كلية الدراسات العليا للتربية ثم قائمًا بأعمال عميد الكلية قبل صدور القرار الجمهوري بتوليها رسميًا منصب عمادة الكلية.

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