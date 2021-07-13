قرار جمهوري بتعيين الدكتورة إيمان هريدي عميدة لكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة



هنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة إيمان أحمد محمد هريدي بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها عميدة لكلية الدراسات العليا للتربية لمدة 3 سنوات، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والنجاح في تطوير الكلية والنهوض بها على المستوى التعليمي والإداري والبحثي في إطار خطة الجامعة الاستراتيجية كجامعة من الجيل الرابع 2021 - 2025.



جدير بالذكر أن الدكتورة إيمان أحمد محمد هريدي تولت منصب وكيل كلية الدراسات العليا للتربية ثم قائمًا بأعمال عميد الكلية قبل صدور القرار الجمهوري بتوليها رسميًا منصب عمادة الكلية.