مايكروسوفت تستحوذ على شركة متخصصة في الأمن السيبراني السحابي

استحوذت مايكروسوفت على شركة RiskIQ المتخصصة في خدمات الأمن السيبراني السحابية وتعمل مع عدد من الشركات الكبيرة بالعالم.





كمت ترغب مايكروسوفت في تدعيم خدماتها السحابية وخدمات الأمن السيبراني من خلال الاستحواذ الجديد الذي تقدر قيمته بنحو 500 مليون دولار أمريكي وفقًا لما أشار إليه موقع بلومبيرغ؛ حيث لم تفصح الشركة نفسها عن قيمة الاستحواذ.



